Familien-Radtour durch Haiger

Haiger. Eine Nachmittags-Radtour rund um Haiger für die ganze Familie bietet Tourenleiter Jörg Reck am Dienstag, 14. März, an. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Haigerer Marktplatz. Die gemütliche Tour eignet sich besonders für alle interessierten Radler, die nach einer längeren Pause wieder auf’s Rad steigen wollen. Eingeladen sind jedoch auch Familien (Kinder ab 10 Jahren oder auf dem Kindersitz) oder die Großeltern mit ihren Enkeln. Die Teilnehmer erwartet eine Strecke von rund 25 km.