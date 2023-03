Familienzeit bei der EfG Haiger 

Haiger. „Familien-Zeit“ heißt es am 18. und 19. März in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Haiger. Neben der Öffnung des „Indoorspielplatzes“ stehen verschiedene Angebote für kleine und größere Kinder bereit. Am Samstag Nachmittag ist der Spielplatz im Gemeindehaus ab 14 Uhr geöffnet. Dann sind neben Lego-, Bastel- und Spielecke, auch Kinderschminken, Riesenbausteine und ein Fuhrpark für den Nachwuchs zum Spielen bereit. Die Eltern können sich bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen entspannen und haben die Möglichkeit zum Austausch. Am Sonntag geht es mit einem großen Familien-Gottesdienst um 10.30 Uhr weiter, im Anschluss wird es ein gemeinsames Mittagessen geben. Danach kann wieder nach Herzenslust im „Indoor-Spielplatz“ getobt werden. Auch die Möglichkeit für Kaffee und Kuchen wird es am Sonntagnachmittag wieder geben.