Fellerdilln: Zwei Schwerverletzte mit Brandwunden gefunden

Haiger-Fellerdilln. Was am Morgen gegen 9.45 Uhr südlich des Fellerdillner Fußballplatzes passiert ist, muss die Kripo ermitteln. Gemeldet worden war eine schwere Brandverletzung bei einer Frau und bei einem Mann. In der Nähe stand ein Auto, im unmittelbaren Umfeld des Fahrzeugs gab es auf dem Boden Brandspuren. Die beiden Opfer wurden, so berichtet Polizei-Pressesprecher Guido Rehr, mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken geflogen. Die Hintergründe seien noch unklar, die Kollegen der Kripo würden versuchen, die genauen Umstände zu ermitteln.