Feuerwehr löscht brennende Scheune in Haigerseelbach

Das Feuer hatten die rund 50 Einsatzkräfte aus Haigerseelbach, Steinbach und Haiger schnell unter Kontrolle. Um an die Brandherde heranzukommen, habe die Feuerwehr die Scheune an mehreren Stellen geöffnet. Probleme bereitete zwischenzeitlich der obere Teil des Gebäudes, in dem sich Rauchgase angesammelt hätten. Am frühen Nachmittag schätzte Dilauro, dass sich die Nachlöscharbeiten noch eine Weile hinziehen werden.