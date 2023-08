Haiger-Flammersbach. Wie das Bauamt der Stadt Haiger mitgeteilt hat, wurden die Wertstoffcontainer in Flammersbach unter die ehemalige Bahnbrücke am Ortseingang umgesetzt. Verantwortlich für diese Maßnahme sind die umfangreichen Bauarbeiten in der Bernbergstraße, die vor wenigen Wochen begonnen haben.