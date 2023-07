Burbach. Am Freitag, 18. August, findet die Eröffnung der Ausstellung „Fotografie meets Instagram“ von den Fotografen Andreas Berger, Peter Düber und Lothar Schneider statt. In der Römergalerie in Burbach präsentieren die drei Hobbyfotografen unterschiedlichste Portraits von Instagram-Modells, welche ebenfalls eingeladen sind. Geschichten rund um Instagram werden ausgeplaudert und Bildbearbeitung mit und ohne KI wird live präsentiert, ausgewählte Bilder werden als Instagram-Story hochgeladen. Beginn ist um 19 Uhr. Die Ausstellung ist Mittwochs und Freitags von 12 bis 17 Uhr geöffnet, Donnerstags von 8 bis 17 Uhr sowie Samstags und Sonntags von 15 bis 17 Uhr. Zum Vogteifest am Samstag, 26. August und Sonntag, 27. August, finden außerdem Foto-Sessions mit vor Ort „geshooteten“ Modells statt und die entstandenen Fotos werden im Anschluss für Instagram vorbereitet.