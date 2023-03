Für Räucherforellen anmelden

Haiger-Allendorf. Der Angelsportverein (ASV) Haiger- Allendorf lädt für Karfreitag, 7. April, zum Forellenräuchern an die Teichanlage Michelbach ein. Von 10 bis 14 Uhr können frisch geräucherte Forellen abgeholt werden. Für Getränke und weitere Speisen ist ebenfalls gesorgt. Wer Fisch essen will, sollte rechtzeitig vorbestellen. Möglich ist dies schriftlich per E-Mail an vorbestellung-asv@gmx.de oder telefonisch unter 02773-5736 (Manfred Schmidt) sowie unter 02739-7760 oder 0171-1412043 (Jürgen Boegel).