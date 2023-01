Für Zeltlager anmelden

Haiger. Die Freie evangelischen Gemeinde Haiger veranstaltet in den Sommerferien (23. bis 30. Juli) wieder ein Zeltlager in Lohra-Kirchvers. Mitfahren können Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 15 Jahren. Das Zeltlager steht in diesem Jahr unter dem Motto „Auf den Spuren von Sherlock Holmes“ und verspricht eine Woche voller Abenteuer, Spannung und Rätsel. Die Teilnehmergebühr beträgt 150 Euro und 120 Euro für jedes weitere Kind einer Familie. Bei Bedarf ist finanzielle Unterstützung möglich. Man kann sich bereits jetzt anmelden. Informationen, Bilder und Anmeldung sind unter www.zeltlagerhaiger.de oder auf Instagram @zeltlagerfeghaiger möglich. Der Kontakt zum Leitungsteam erfolgt per E-Mail an zeltlager@feg-haiger.de.