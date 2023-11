Gedenken an die Haigerer Stadtbrände

Haiger. Einschneidende Bedeutung für die Geschichte der Stadt Haiger hatten die beiden Stadtbrände in den Jahren 1623 und 1723. In beiden Fällen wurden große Teile der Stadt zerstört. In einer Gedenkveranstaltung in der evangelischen Stadtkirche soll am Mittwoch, 8. November, an die Brände erinnert werden. Beginn ist um 19 Uhr. Organist Joachim Raabe übernimmt die musikalische Umrahmung. Sibylle Kasteleiner und Susanne Menges vom Stadtarchiv der Stadt Haiger geben einen geschichtlichen Abriss und erinnern an die Umstände, unter denen die Menschen des 17. und 18. Jahrhunderts lebten. Den geistlichen Impuls gibt Pfarrer Roland Jaeckle, Bürgermeister Mario Schramm ist mit einem Redebeitrag an der Veranstaltung beteiligt. Ab Einbruch der Dunkelheit bis 22 Uhr wird die historische Stadtkirche, illuminiert. Die Kirche ist an diesem Tag auch bis 22 Uhr für Besucher geöffnet. Eine kleine Ausstellung erinnert an die Brände.