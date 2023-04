Gesundheitssport beim TV Haiger

Haiger. Der TV Haiger startet mit neuen Gesundheitssportangeboten. Am Montag, 24. April, beginnt um 16.45 Uhr ein Kurs für Frauen und um 18 Uhr findet ein Kurs für Frauen und Männer statt. Diese Kurse sind für alle geeignet, die etwas Gutes für ihre Gesundheit tun möchten, länger keinen Sport gemacht haben oder einfach „Fit in den Sommer“ starten wollen. Das Training findet in der Grundschul-Turnhalle Haiger statt und wird von Heide Wöhler geleitet. Die Kurse gehen über jeweils 12 Termine und werden von den Krankenkassen bezuschusst. Infos dazu gibt es bei den jeweiligen Krankenkassen. Anmeldungen sowie weitere Informationen zu allen Angeboten des TV Haiger gibt es im Internet unter www.tv-haiger.de oder bei Sabine Schneider unter Telefon 02773-9190411.