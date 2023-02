Haiger-Allendorf . Der Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde Allendorf am Sonntag, 5. März, findet in der Haigerseelbacher Kirche statt, da die Mehrzweckhalle in Allendorf anderweitig belegt ist. Pfarrer Michael Böckner spricht um 10.30 Uhr über das Thema „Jesus provoziert Entscheidungen“. Nach dem Gottesdienst gibt es Kirchenkaffee und einen Mittagsimbiss.