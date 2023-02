Großbrand fordert die Weidelbacher Feuerwehr

Mit den Worten „Auch im Jahr 2022 wurden wir sechsmal gefordert, ein Einsatz wird uns allen wohl für immer in Erinnerung bleiben wird“, erinnerte Becker an den großen Waldbrand in der Roßbacher Gemarkung. Allein der habe 497 Einsatzstunden erfordert. „Das war heftig“, blickte Becker zurück. Insgesamt kamen die Weidelbacher Kameraden auf 553 Einsatzstunden und damit mehr als 40-mal so viel wie im Jahr 2020. Mit der Übungsbeteiligung im vergangenen Jahr war der Wehrführer nicht zufrieden. „Wir brauchen die Übungen dringend, damit alles Hand in Hand abläuft“, betonte er.