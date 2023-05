Haarwasen: Neues Verkehrskonzept beeinträchtigt Schleichweg

Das erste Teilstück der Haigerer Sportplatzstraße im Anschluss an die Wohnbebauung ist weniger übersichtlich. Hier ist es sinnvoll, Radfahrer und Fußgänger auf dem Weg zum Haarwasen oder zurück in die Stadt dort besonders zu schützen. Hier bieten sich alternative Wege an. (© Christoph Weber)