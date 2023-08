Haiger lädt ein zum Familientag

Haiger. Spiel und Spaß für die ganze Familie soll es am Mittwoch, 20. September, von 14 bsi 18 Uhr am Haigerer Marktplatz geben. Die Stadt Haiger und der St. Elisabeth-Verein laden anlässlich des Weltkindertages zu einem bunten Programm ein. Außerdem wird es Informationsstände zu Angebots- und Unterstützungsstrukturen in Haiger und dem Lahn-Dill-Kreis geben.