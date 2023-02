Haiger sucht Unterstützung für den Ferienpass 

Haiger. Die Stadt Haiger wird auch in diesem Jahr wieder ein Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche anbieten und bittet um Unterstützung bei der Programmgestaltung. Wer sich vorstellen kann, im Zeitraum vom 24. Juli bis zum 1. September 2023 eine Aktion zu organisieren, der füllt bitte das Formular „Veranstaltung für den Ferienpass“ aus. Das Anmeldeformular steht im Internet unter www.haiger.de – Familie & Bildung – Ferienprogramm zum Download zur Verfügung. Dieses ist ausgefüllt bis Donnerstag, 2. März, per Post an Magistrat der Stadt Haiger, FD I.4 Ferienprogramm, Marktplatz 7, 35708 Haiger, oder per E-Mail an sandra.klus@haiger.de zurückzusenden.