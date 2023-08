Haigerer FWG wünscht sich eine „Zeitschiene“ für Großprojekte

Insgesamt 16 Millionen Euro sind für die Sanierung der Haigerer Stadthalle im aktuellen Haushalt 2023 aufgelistet, davon drei Millionen Euro in diesem Jahr und 10,5 Millionen Euro für das Jahr 2024. Die Haigerer FWG hätte hier – wie bei anderen Großprojekten – gerne einen "Zeitstrahl", will wissen, welche Summen für welches Projekt in welchem Zeitraum benötigt werden.