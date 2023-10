Haigerer nach Metzgerei-Doppeleinbruch vor Gericht

Ein inzwischen 20-Jähriger hat im September 2022 bei Einbrüchen in zwei Metzgereien im Haigerer Stadtgebiet insgesamt 17.465 Euro erbeutet. Für diese beiden Diebstähle, in einem Fall in Tateinheit mit Beschädigung, verurteilt ihn das Dillenburger Jugendschöffengericht zu einer einjährigen Freiheitsstrafe, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird. Dazu kommen Auflagen, die Kosten der Verhandlung und die Wiedergutmachung des Schadens, wobei der Täter das Geld schnell komplett ausgegeben hatte.