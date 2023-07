Haigerer Schüler reinigen Stolpersteine

Haiger. „Wir alle, die hier stehen, tragen keine Schuld, aber Verantwortung. Wir müssen darauf achten, dass so etwas nie wieder geschieht“: Das sagte Lehrerin Martina Stettner in der Kreuzgasse 7 in Haiger, wo fünf Stolpersteine an jüdische Opfer des Nazi-Terrors erinnern. Bezugnehmend auf das Kinderbuch „Hanas Koffer“ von Karen Levine, das die Klasse 6F2 der Johann-Textor-Schule Haiger im Deutschunterricht behandelt hatte, schlug die Deutschlehrerin Martina Langenbach den Bogen zu den Schicksalen der jüdischen Familien aus Haiger.