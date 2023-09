Hakenkreuze und Parolen an Haigerer Kirche geschmiert

Die Täter brachten die Symbole und Parolen an der Fassade und der Eingangstür an. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Täter an der evangelischen Kirche beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter der Telefonnummer 02771-9070.