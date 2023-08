Historische Spitzenkragen sind in Haigerseelbach zu sehen

Eine Blütezeit unterschiedlichster und fantasievollster Kragenformen brach in der zweiten Hälfte des 16. bis etwa zur Mitte des 17. Jahrhundert an – darunter verschiedene Arten der aus feinem Leinen bestehenden gestärkten und gefalteten Halskrause, die auch mit Spitze besetzt wurde. Insgesamt finden sich im 19. Jahrhundert in der Frauenmode wesentlich mehr und fantasievollere Kragenformen als bei den Männern, die von nun an eher sachlich auftraten.