Holocaust-Gedenktag: Steinsteifer liest in Haiger

In Gedenken an das jüdische Leben in der Stadt liest die Haigerer "Stolpersteine"-Mitinitiatorin Renate Steinseifer. (© Christoph Weber)

Renate Steinseifer erinnert in einem Buch an das lebendige jüdische Leben in der Stadt. In einem Gottesdienst in der Stadtkirche liest sie erstmals daraus vor.