Haiger-Allendorf. Am Sonntag, 7. Mai, fällte das Kaffeetrinken in der Hütte am alten Berg in Allendorf aus. Das nächste Kaffeetrinken ist dann wieder wie gewohnt am 1. Sonntag im Juni, (4. Juni) ab 14.30 Uhr. Auch am 2. Juli ist die Hütte wieder für alle Gäste geöffnet, es gibt wie immer selbst gemachten Kuchen und Vesperplatten.