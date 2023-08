In der Kulturkapelle Langenaubach trifft Gypsy auf Klassik 

Lulo Reinhardt ist der Großneffe des legendären Gitarristen Django Reinhardt (1910 – 1953), der zu den versiertesten Saitenkünstlern aller Zeiten gezählt wird und auch als Bandleader und Komponist in Erscheinung trat. Lulo Reinhardt begann im Alter von fünf Jahren, Gitarre zu spielen, lernte die ersten Akkorde von seinem Vater und spielte 20 Jahre in der familieneigenen Band sowie in weiteren Projekten. Der als Gypsy-Swing-Meister bezeichnete Saitenvirtuose wurde musikalisch beeinflusst von Künstlern der Reinhardt-Familie (Django und Schnuckenack Reinhardt), aber auch der britischen Instrumental-Rockband The Shadows.