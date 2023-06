Jördis Tielsch in Weidelbach

Haiger-Weidelbach. Die bekannte Musikerin Jördis Tielsch tritt am Samstag, 15. Juli, in Weidelbach auf. Tielsch hat bereits mehrere Alben veröffentlicht und die „Wise Guys“ und „Rea Garvey“ auf Tourneen begleitet. Ihren Stil beschreibt sie als Folk-Pop geprägt durch Aufenthalte in den USA und Irland. Dabei ist vor allem die Geige aus ihrer Musik nicht mehr wegzudenken. Das Konzert in Weidelbach beginnt um 19 Uhr. Veranstaltungsort ist die „Freilichtbühne Erdche“ am Ortsausgang von Weidelbach Richtung Ewersbach. Bei schlechtem Wetter wird das Konzert in die Kirche Weidelbach verlegt. Veranstalter ist der Heimatverein Weidelbach. Karten für den Preis von acht Euro gibt es bei Sebastian Pulfrich. Kontakt: sebastian.pulfrich@gmail.com, Telefon: 0151-44934464.