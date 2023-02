Junge Leute sollen in Haiger mitreden  

Haiger. Die Stadtverwaltung Haiger hat im Ausschuss Jugend, Sport und Soziales die Idee vorgestellt, die jungen Bürger durch eine Mitarbeit an einzelnen Projekten zu weiterem Engagement zu motivieren. Das berichtet sie in einer Pressemitteilung. Gedacht sei dabei an eine Zusammenarbeit mit der Johann-Textor-Schule, der Stadtjugendpflege Haiger (Caritasverband/PaJu), dem Ausländerbeirat und dem St. Elisabeth-Verein. Im Zuge des Projekts solle langfristig ein Kinder- und Jugendbeirat eingeführt werden. Dieser solle die Interessen der Kinder und Jugendlichen gegenüber der Stadtverwaltung sowie der Kommunalpolitik vertreten und in die demokratischen Strukturen eingebunden sein.