Kabel und Baumaterial in Haiger gestohlen

HAIGER-KALTEICHE. Eine auf Wind-Systeme spezialisierte Firma auf der Kalteiche bei Haigerer ist am Wochenende bestohlen worden: Unbekannte Täter haben zwischen 1.50 und 3.05 Uhr in der Nacht zum Montag den Zaun des am Kalteiche-Ring gelegenen Unternehmens durchtrennt und mehrere Kabeltrommeln, Kabel und Baumaterial sowie zwei Kennzeichen gestohlen. Die Nummernschilder lauten auf "DIL - JL 338". Die Polizei geht davon aus, dass die Täter einen Sprinter zum Abtransport ihrer Beute benutzten. Die Reparatur des Zauns wird etwa 2000 Euro kosten. Angaben zum Wert der Beute gibt es noch nicht. Hinweise auf die Diebe sowie verdächtige Personen oder Fahrzeuge nehmen die Ermittler der Dillenburger Polizei unter Telefon 02771-9070 entgegen.