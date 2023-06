Kinder bringen die Geschichte von Ester auf die Bühne

Haiger/Dillenburg. Nach langer Vorbereitungszeit und intensiven Proben kommt das Kindermusical „Ester und die Würfel von Purim“ auf die Bühne: Die erste Aufführung findet am Samstag, 1. Juli, um 17 Uhr in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde (EFG) Haiger (Schillerstraße 23) statt, die zweite Aufführung ist am Sonntag, 9. Juli, um 17 Uhr in der katholischen Pfarrkirche Dillenburg (Wilhelmsplatz). Dies ist zugleich der Abschluss des Pfarrfestes der katholischen Pfarrei „Zum Guten Hirten an der Dill“ an diesem Tag.