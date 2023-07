Kinderkonzert mit Uwe Lal

Haiger. Die Stadt Haiger bietet einen musikalischen “Sommer in der Stadt” an. Den Auftakt am Sonntag, 16. Juli, übernimmt Liedermacher Uwe Lal, der ein Konzert für Kinder gestalten wird. Für Sitzplätze und Verpflegung am Marktplatz ist gesorgt. Teil eins des Konzertes beginnt um 15 Uhr, Teil zwei um 16.10 Uhr. Nächsten Sonntag gastiert dann der Weidelbacher Alleinunterhalter André Schüler mit seiner Combo „Mir zwo“ ab 15.30 Uhr auf dem Marktplatz.