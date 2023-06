Klinikum Siegen führt „4-Tage-Woche“ in der Pflege ein

Siegen. Um den Mitarbeitern mehr Flexibilität zu bieten und so auch den Pflegeberuf attraktiver zu machen, will das Klinikum Siegen, nach eigener Aussage als eine der ersten Kliniken in Deutschland, ab Oktober auf einer Pilotstation im Haus eine „4-Tage-Woche“ für die Pflege einführen. Zunächst solle die 4-Tage-Woche projektweise für ein halbes Jahr getestet werden. Sollte das Pilotprojekt ein Erfolg werden, sei eine Ausweitung auf andere Stationen geplant, teilt das Kreisklinikum Siegen mit. Und so funktioniert‘s: Im Rahmen des neuen Modells werden 38,5 Stunden pro Woche (Vollzeit) auf vier Tage verteilt. Dabei kann der Dienstbeginn zudem flexibel variiert werden.