Kommentar: „Der Hessentag 2022 und die Mauer des Schweigens”

Die Haigerer Lokalpolitiker der letzten Legislaturperiode hatten sich für den Hessentag entschieden und dabei in Anspruch genommen, als direkt gewählte Vertreter für ihre Bürger sprechen und abstimmen zu dürfen, ohne die Haigerer vorher noch einmal in irgendeiner Form zu fragen. Sie haben sich für die Ausrichtung des Landesfests mit allen finanziellen Konsequenzen entschieden, was ihr gutes Recht ist. So weit – so gut!