Kommentar: Nächtliche Straßenbeleuchtung ist zu kurz gedacht

Was noch mehr auffiel in der politischen Diskussion? Dass Sicherheitsbedenken eng mit Nachtlicht verbunden sind. Da hätte es doch in der Stadtverordnetenversammlung zahlreiche Eilanträge geben müssen, um beispielsweise für eine permanente Beleuchtung des Fußwegs von Haiger nach Sechshelden (von der Kernstadt nach Allendorf und in die Schmidthütte gibt es diese) zu sorgen, das viel gepriesene Freizeitgebiet Haarwasen mit Licht zur Wohnbebauung hin zu versorgen oder den Weg von zumeist außerhalb liegenden Vereinsheimen an das Laternennetz anzubinden.