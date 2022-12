Kommentar: Zentrales Denken ignoriert Haigerer Stadtteile

Und wenn man an die Absage der Seniorenfeier in der Kernstadt denkt, die natürlich wegen der Beteiligung städtischer Mitarbeiter donnerstags um 14.30 Uhr beginnt und über die vor Corona Jahr für Jahr im Mitteilungsblatt hingebungsvoll berichtet wurde, während die ehrenamtlich an Samstagen organisierten Seniorentreffen in den Stadtteilen kaum Beachtung finden, dann muss man sich fragen, ob es in der Kernstadt keine Vereine gibt, die eine solche Veranstaltung stemmen können. Dies wäre zudem sicher billiger als der Einsatz von städtischen Bediensteten.