Kommentar zu muslimischen Waschungen in Haiger: Kleinkariert

Hier agiert die Haigerer Politik mit zweierlei Maß: Da werden mal eben drei Millionen Euro für einen Restaurant-Anbau an die Stadthalle abgewunken, ohne dass nur die geringste Sicherheit gegeben ist, dass sich nachher auch ein Pächter, und zwar einer mit einem langen Atem, finden wird. Aber wenn Mitbürger, deren Wahlstimme man zwar nicht bekommen kann, die aber in Haiger brav ihre Steuern bezahlt und ihr Geld auch noch in den örtlichen Geschäften lassen, einen kleinen Wunsch äußern, dann wird dieser in der Luft zerrissen, anstatt zu sagen: „Das hört sich gut an, wir schauen mal, wie wir das schnell umsetzen können!“