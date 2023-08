Kran versenkt in Haiger 50-Tonnen-Bauwerk zentimetergenau

Der Kanal wird für das Abwasser aus der Innenstadt – Westerwaldstraße, Mühlenstraße, Isabellenstraße, Schmiedegasse und Marktplatz – genutzt. Er führt Oberflächenwasser und Schmutzwasser in einem sogenannten Mischsystem in Richtung Mühlenstraße und dann weiter zur Kläranlage in der Ebbenau. Wenn sehr viel Wasser anfällt, zum Beispiel bei einem Starkregen, fließt das verdünnte Schmutzwasser aus einem unterirdischen Regenüberlaufbauwerk in den Aubach. Durch die Sanierung und Erneuerung in der Mühlenstraße kann künftig noch mehr Wasser zurückgehalten werden, damit weniger verdünntes Abwasser in den Aubach geleitet werden muss.