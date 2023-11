Kreisumlagen vermiesen Haiger die Haushaltsplanung

Zwar muss die Stadt Haiger in 2024 mehr als ursprünglich vorgesehen an Schulumlage an den Kreis zahlen, Bürgermeister Mario Schramm würdigt aber, dass auch viel in die Einrichtungen wie die Mittelpunktgrundschule in der Kernstadt investiert wurde und die Haigerer Schulen deshalb gut aufgestellt seien.