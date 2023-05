Haiger. Der Arbeitskreis für Senioren- und Behindertenfragen bietet im Rahmen der Aktion „Digital-Fit“ den Kurs für Senioren „Was kann mein Smartphone/Handy!?“ an. Der Kurs soll einen sicheren Umgang im Alltag ermöglichen sowie offenen Fragen klären. Los geht es am Dienstag, 16. Mai, von 15 bis 17 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Flammersbach (Sathelstraße 10). Der Kurs kostet 10 Euro pro Person. Es wird um Anmeldungen bis zum 12. Mai unter Telefon 02773-1732 oder per E-Mail an arbeitskreis-senioren@haiger.eu gebeten. Für die Teilnahme sind ein eigenes mobiles Endgerät, zum Beispiel ein Smartphone, ein Ladekabel sowie die Zugangsdaten mitzubringen.