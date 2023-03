Landesausländerbeirat berät in Haiger über Reformen

Vertreter hessischer Ausländerbeiräte treffen sich in Haiger-Allendorf, um über grundlegende Reformen ihrer Institutionen zu diskutieren. (© Frank Rademacher)

Vertreter hessischer Ausländerbeiräte treffen sich in Haiger-Allendorf, um über grundlegende Reformen ihrer Institutionen zu diskutieren. (© Frank Rademacher)

Vertreter hessischer Ausländerbeiräte haben in Allendorf über notwendige Änderungen diskutiert. Die Umsetzung scheitert bislang am Interesse der Politik in Wiesbaden.