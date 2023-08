Leinen- und Spitzenmuseum in Haigerseelbach zeigt spitzen Spitze

Haigerseelbach. Das Leinen- und Spitzenmuseum in Haigerseelbach öffnet am Sonntag, 3. September, von 14 bis 17 Uhr wieder seine Räume. Imalten Rathaus können Besucher den Werdegang von der Pflanze Flachs bis zum fertigen Leinen nachvollziehen. Alle Arbeitsgänge, die bei dieser bäuerlichen Arbeit erforderlich waren, können an authentischen Geräten vorgeführt werden. Außerdem versetzt ein Film die Besucher in die Zeit um 1900 zurück. Zudem zieht ein alter Hochwebstuhl zieht die Blicke auf sich, ebenso wie handgenähte und bestickte Hemden, Bettwäsche und alles, was auf dem Bauernhof gebraucht wurde. Ausführliche Informationen zum Werdegang des Blaudrucks auf Leinen runden das Thema ab.