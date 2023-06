Leinenmuseum am Sonntag geöffnet

Haiger-Seelbach. Das Leinen- und Spitzenmuseum in Haigerseelbach hat am Sonntag, 2. Juli, wieder geöffnet. Von 14 bis 17 Uhr können Besucher wieder Einblicke in die Historie des Leinens und damit verbundene Traditionen bekommen. Auf Wunsch werden die Besucher auch durch die Ausstellung begleitet und die Mitarbeiter erklären die Geschichte. Der Eintritt kostet 2,50 Euro für Erwachsene, Kinder bis zwölf Jahre sind frei. Gruppen können sich unter bei Ute Schimmel unter Telefon 02773-71130 anmelden.