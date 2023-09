Lesung und Ausstellung der Roderich-Feldes-Gesellschaft 

Haiger-Langenaubach. Die Roderich-Feldes-Gesellschaft lädt in Kooperation mit der Stadt Haiger für Mittwoch, 13. September, zu einer Lesung mit Foto-Ausstellung in die Kulturkapelle Langenaubach ein. Der Abend steht unter dem Motto „Eine Region liest ein Buch“. Die Ausstellung wird um 19 Uhr eröffnet, die Lesung beginnt um 19.30 Uhr. Im Mittelpunkt steht der Roman „Lilar“. Einige Feldes-Texte werden von Vorlesern vorgestellt. Die Austellung zeigt Fotos aus der dörflichen Lebenswelt neben Bildern des heutigen Dorfes. Ein zentrales Kapitel des Romans „Lilar“ beschäftigt sich mit der Abwertung des Dialekts in der Schule. Harro Schäfer wird darum im Anschluss an das Kapitel Dialektgedichte aus eigner Feder lesen.