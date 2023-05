Lino Olizzo rockt mit seinen Freunden für den guten Zweck

Haiger-Allendorf. Auf solche eine Party voller Lebensfreude hat man in Haiger und darüber hinaus schon lange gewartet. Dementsprechend groß war am Samstagabend der Andrang in der Allendorfer Mehrzweckhalle, um das vierte Benefizkonzert mit dem Lokalmatadoren, dem singenden Friseurmeister Lino Olizzo und seinen musikalischen Gästen genießen zu können. Bis spät in die Nacht wurde für den guten Zweck musiziert, kommt doch der Erlös dem Jugendzentrum „PaJu“ in Haiger, den Bürgerwald und den Haigerer Mittagstisch zugute.