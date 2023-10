Lukasmarkt in Haiger bleibt ein Publikumsmagnet

Beim Haigerer Lukasmarkt ist am Sonntag viel los gewesen.

Beim Haigerer Lukasmarkt ist am Sonntag viel los gewesen.

Der Jahrhunderte alte Lukasmarkt gehört weiterhin zu den besucherstärksten Aktionen in der Stadt. Tausende haben in Haiger an den Ständen gestöbert und sind Karussell gefahren.