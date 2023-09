Männer Sport Mix im Winter

Haiger. Der Turnverien Haiger bietet nach den Herbstferien erneut ein Sportangebot nur für Männer. Auf dem wöchentlich wechselnden Programm stehen verschiedene Ballspielarten. Außerdem bieten die Fitnesstrainer verschiedene Trainings an. Die Übungen werden so angeboten, dass sportliche Männer genau wie Anfänger oder Wiedereinsteiger mitmachen können. Der Kurs findet ab 30. Oktober, montags von 20 bis 21.30 Uhr in der Johann-Textor-Halle statt. Die Kursgebühr für Nichtmitglieder beträgt 40 Euro, für Vereinsmitglieder ist die Teilnahme kostenlos. Anmeldungen nimmt Sabine Schneider unter sabine.schneider@tv-haiger.de oder Telefon 02773-9190411 entgegen. Nähere Infos und auch den genauen Kursplan gibt es unter www.tv-haiger.de