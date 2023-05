Maimann und Pfingstbraut ziehen durch Weidelbach

Haiger-Weidelbach. Maimann und Pfingstbraut ziehen am Pfingstsonntag, 28.Mai, wieder durch die Straßen von Weidelbach. Die Aktion wird traditionell von der örtlichen Feuerwehr ausgerichtet. Der Zug des Maimanns und der Pfingstbraut startet um 10 Uhr in der Straße „Unterm Barmberg“ bei Familie Pulfrich. Es werden Eier eingesammelt, die dann ab 12 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus verbacken werden. Zudem gibt es Würstchen und Getränke. Jedermann ist eingeladen.