Haiger-Dillbrecht. Der SSV Dillbrecht und die Freiwillige Feuerwehr Dillbrecht laden zum Maimannfest an Pfingstsonntag, 28. Mai, ein. Der Maimannumzug startet um 11 Uhr an der evangelischen Kirche in Dillbrecht. Ziel ist das Dorfgemeinschaftshaus, wo für Speisen und Getränke bestens gesorgt ist.