Mehr Motorkraft in der Langenaubacher Grube Constanze

Alle Hände voll zu tun: Innerhalb von zwei Tagen hatten die Stadtwerke Haiger die Wasserpumpe in der Grube Constanze in Langenaubach ausgetauscht. Dazu ging es für den Stadtwerke-Mitarbeiter Fynn Bernhardt in die Langenaubacher Tiefe. (© Lea Siebelist/Stadt Haiger)