Missionsfest in Haiger

Haiger. Die Frauengebetsbewegung (FGB) lädt für Sonntag, 27. August, zum traditionellen Missionsfest Lahn-Dill Nord 1 und 2 ein. Beginn ist um 14.30 Uhr in der evangelischen Stadtkirche Haiger. Gast ist die Missionarin Judith Klein (VDM), die in Slowenien gearbeitet hat und in Kürze Leiterin der bundesweiten Frauengebetsbewegung wird. Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgt die Sängerin Natilla Nersesyan-Hotico. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es im Gemeindehaus Kaffee und Kuchen. Eingeladen sind selbstverständlich auch Männer.