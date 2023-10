„Mittwochsakademie“ startet an Uni Siegen ins neue Semester

Los geht es mit den wöchentlichen Seminaren in Siegen und Olpe am 22. November, in Attendorn bereits am 21. November. Die dortige „Hanseakademie“ bietet dienstags jeweils zwei Seminare, die im Ratssaal des Rathauses stattfinden. In Olpe gibt es drei Angebote im Alten Lyzeum an der Franziskaner Straße 8. In Siegen sind zehn Seminare und ein Zusatzangebot vorgesehen. Die Veranstaltungen finden jeweils an zehn Veranstaltungstagen bis Anfang Februar statt und bauen in der Regel thematisch aufeinander auf (nähere Infos siehe https://www.uni-siegen.de/mittwochsakademie/home/). Das kommentierte Vorlesungsverzeichnis ist auch online einsehbar.