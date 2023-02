Modellbahnbörse in Allendorf

Haiger-Allendorf. Das Christliche Modellbahnteam lädt für Sonntag, 5. März, zur Modellbahnbörse in die Mehrzweckhalle in Allendorf ein. Es gibt Modellbahnartikel diverser Maßstäbe kaufen, außerdem wird ein Lokdoktor da sein, um kleine Reparaturen vor Ort durchführen. Zu bestaunen ist eine H0-Modellbahn (1:87). Eine kleine Modellbahn, an der Kinder selber mal einen Zug fahren lassen können, steht ebenfalls zur Verfügung. Die Modellbahnbörse ist von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 2,50 Euro, Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt.