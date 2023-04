„Momentaufnahmen“ mit dem Duo Corde Celesti

Haiger-Langenaubach. Das Duo Corde Celesti lädt zu einem Konzert am Freitag, 14. April ein. Um 20 Uhr spielen und erzählen Christiane Bunk (Harfe) und Albrecht Bunk (Gitarre) in der Kulturkapelle Langenaubach von wundersamen Mythen, leidenschaftlichen Romanzen und farbenprächtigen Gemälden. Sie verbinden in ihren Programmen zeitgenössische Originalwerke mit eigenen Arrangements. Tickets für 12 Euro gibt es an der Abendkasse, im Rathaus und über die Ticket-Hotline unter Telefon 02773-874150.